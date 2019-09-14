В МГУ имени Н. П. Огарева рассказали о самых популярных направлениях подготовки

В МГУ имени Н. П. Огарева прошла пресс-конференция, в рамках которой ректор учебного заведения Сергей Вдовин подвел итоги приемной кампании.

В нынешнем году число первокурсников в МГУ имени Н. П. Огарева составляет более 4800 человек. В общей сложности заявления подавали порядка 9000 абитуриентов.

Самыми популярными направлениями подготовки среди первокурсников стали медицина, электротехника и информационные технологии. Кроме того, был отмечен рост интереса к аграрным специальностям.

По информации «Известий Мордовии».

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