В Саранске выделят 48 миллионов рублей на завершение строительства трех детских садов

В Саранске из городского бюджета будут выделены денежные средства в сумме 48 млн рублей на завершение строительства трех детских садов.

Совет депутатов Саранска на днях принял соответствующее решение. Данную информацию подтвердила Анна Климентьева, которая в настоящее время является временно исполняющей обязанности директора департамента финансов городской администрации.

Денежные средства будут направлены на завершение строительства детских садов на улицах Титова, Волкова и Мичурина.

По информации «Известий Мордовии».

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