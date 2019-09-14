В Мордовии построят хирургический корпус детской республиканской больницы

В Мордовии в следующем году начнется строительство хирургического корпуса детской республиканской больницы.

Строительство хирургического корпуса, по предварительным данным, продлится два года. Глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что на возведение рассматриваемого объекта будут потрачены денежные средства в сумме более 1 млрд рублей. Кроме того, ещё 1 млрд рублей власти Мордовии потратят на покупку необходимого медицинского оборудования.

Строительство хирургического корпуса будет осуществляться в рамках реализации национального проекта под названием «Здравоохранение».

По информации «Известий Мордовии».

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