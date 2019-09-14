В Мордовии за 7 лет построили 59 детсадов

На протяжении семи последних лет на территории Мордовии было построено 59 детских садов.

Об этом сообщил глава Мордовии Владимир Волков, выступая на торжественной церемонии открытия нового детского сада в посёлке Барашево Теньгушевского района. На возведение данного дошкольного учреждения было потрачено более 67 млн рублей.

Также глава региона заявил, что к 2021 году в Мордовии будет ликвидирована очередность для детей возрастом до трех лет. Для достижения этой цели в республике построят ещё 13 детских садов.

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Источник: rg.ru