В Саранске в октябре пройдут публичные слушания по проекту городского бюджета

В Саранске 25 октября состоятся публичные слушания по проекту городского бюджета.

Публичные слушания начнутся в 17:00 25 октября. Местом проведения рассматриваемых слушаний станет большой зал администрации Ленинского района Саранска.

Доходная часть бюджета Саранска на следующий год запланирована в сумме 4,63 млрд рублей, расходная часть равна 4,83 млрд рублей. Дефицит городского бюджета на 2020 год запланирован в объеме 200 млн рублей. Источником финансирования дефицита предусмотрены кредиты кредитных организаций.

По информации «Известий Мордовии».

Ранее сообщалось о том, что доходы бюджета Саранска увеличились на 433 миллиона рублей.