В Саранск приедут лучшие хирурги

В Саранске в конце сентября состоится большая научно-практическая конференция хирургов.

Указанная конференция будет проходить на базе республиканской клинической больницы. Известно, что в Саранск приедут не только ведущие российские хирурги, но и специалисты из других стран.

Глава Мордовии Владимир Волков заявил, что превосходное оснащение республиканской клинической больницы, высокая квалификация персонала, а также активность главного врача позволяют проводить форумы такого уровня.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Мордовии построят хирургический корпус детской республиканской больницы.