Нескольких жителей Саранска оштрафовали за нарушение правил благоустройства и торговли

В Саранске нескольких местных жителей оштрафовали за нарушение правил благоустройства и торговли.

Административная комиссия Саранска на 1 тыс. рублей оштрафовала физическое лицо, осуществлявшее торговлю в месте, которое не является для этого оборудованным.

Ещё шесть человек были привлечены к ответственности за нарушения правил благоустройства. Размер штрафов составил от 1 тыс. до 3 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru