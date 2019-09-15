Жителя Теньгушево осудили за убийство собутыльника

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 45-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве 44-летнего мужчины.

Стражами порядка было установлено, что 16 мая нынешнего года 45-летний житель Теньгушево гостил у своего брата. В определенный момент в гости к владельцу жилья пришел его знакомый, о котором преступник ранее ничего не знал. Мужчины принялись распивать алкогольные напитки. В ходе попойки между гостем и братом владельца жилья вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений последний несколько раз ударил оппонента ножом. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался.

Злоумышленник закопал труп скончавшегося гражданина в яме, которую он вырыл в поле.

Решением суда в отношении убийцы была избрана мера наказания в виде 11 лет лишения свободы.

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Источник: 13.мвд.рф