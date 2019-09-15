В Саранске горела баня

В Саранске произошло возгорание бани.

Поздним вечером 14 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Октябрьского района города. Возле дома №64, расположенного по адресу – улица Сызранская, загорелась баня.

Огонь повредил внутреннюю отделку бани на площади 1 кв. м.

По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru