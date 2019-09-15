В Мордовии оштрафовали руководителя организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств

В Мордовии суд вынес приговор в отношении руководителя организации, обвиняемого в сокрытии денежных средств.

52-летний руководитель государственного унитарного предприятия, зная о задолженности по налогам и страховым взносам, а также о наличии на расчетных счетах организации инкассовых поручений, не оплатив выставленные поручения на общую сумму более 12 млн рублей, в период с апреля по май текущего года заключал с коммерческими организациями договора цессии, в результате чего получил денежные средства в сумме порядка 2,5 млн рублей.

Ущерб, причиненный совершенным преступлением, директор предприятия возместил в полном объеме.

Решением суда в отношении руководителя организации была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф