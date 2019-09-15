В Ковылкинском районе сгорело бесхозное строение

В Ковылкинском районе произошел пожар, который уничтожил бесхозное строение.

Указанное происшествие произошло поздним вечером 14 сентября на территории села Волгапино. На улице Советской загорелось бесхозное строение. Площадь распространения пламени составила 48 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил постройку.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания бесхозного строения устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Саранске горела баня.

Источник: 13.mchs.gov.ru