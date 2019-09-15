В Мордовии была предотвращена попытка доставки гашиша в исправительную колонию

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов предотвратили попытку доставки гашиша в исправительную колонию.

11 сентября стражи порядка в комнате досмотра передач исправительной колонии №17 УФСИН РФ по Мордовии обнаружили и конфисковали два тюбика из-под зубной пасты, в которых находилось 11 свертков с веществом зелено-коричневого цвета общей массой около 3,5 г. Данную посылку прислала жительница Мордовии осужденному, который отбывает наказание с 2015 года.

В ходе экспертизы было установлено, что упомянутое вещество представляет собой гашиш.

Стражи порядка возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф