В Мордовии был задержан один из участников ограбления финансовой организации

В Мордовии был задержан 42-летний участник ограбления финансовой организации.

Преступление было совершено 14 августа в Саранске. 42-летний гражданин и несколько его подельников ворвались в офис финансовой организации, расположенный по адресу – проспект Ленина, напали на сотрудницу данной организации, открыто похитили денежные средства в сумме более 2 млн рублей, а затем скрылись в неизвестном направлении.

В настоящее время стражи порядка занимаются установлением личностей остальных участников преступления.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф