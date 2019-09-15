В Мордовии оштрафовали мошенника из Липецка

В Мордовии суд вынес приговор в отношении жителя Липецка, обвиняемого в мошенничестве.

В июне прошлого года 46-летнпий житель Липецка, будучи работником общества с ограниченной ответственностью, основным направлением деятельности которого является осуществление посреднических услуг при купле-продаже крупного рогатого скота, заключил с председателем Теньгушевского сельскохозяйственного потребительского кооператива договор купли-продажи скота, не намереваясь выполнять условия сделки в части оплаты. Мошенник изготовил поддельное платежное поручение, подтверждающее оплату, передал его поставщику, который, не усомнившись в подлинности данного документа, дал разрешение на вывоз крупного рогатого скота с территории базы кооператива. Общая сумма ущерба составила 1,6 млн рублей. Завладев имуществом, житель Липецка реализовал его за 1,8 млн рублей. Деньги мошенник потратил на личные нужды.

Житель Липецка добровольно возместил причиненный ущерб.

Решением суда в отношении мошенника была избрана мера наказания в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф