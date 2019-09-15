В селе Старое Шайгово сгорела надворная постройка

В селе Старое Шайгово произошел пожар, который уничтожил надворную постройку.

Происшествие произошло вечером 14 сентября. На территории указанного населенного пункта загорелась надворная постройка. Огонь охватил строение на площади 18 квадратных метров. Пламя полностью уничтожило постройку.

По предварительной информации, вследствие данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания надворной постройки в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru