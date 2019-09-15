Гороскоп на неделю 16-22 сентября: Тельцам лучше не брать в долг, Львы испытают недостаток времени, а Весы должны быть предельно осторожны

Овен

Звезды гарантируют Овнам помощь в делах, так что следует этим воспользоваться. У Овнов будет получаться все – от смены работы до завоевания сердца любимого человека, ведь энергии на этой неделе у них в избытке.

Телец

Осторожность в станет наилучшим попутчиком Тельцов на этой неделе, особенно если речь пойдет о финансах. Звезды настоятельно не рекомендуют залезать в долги на данном этапе вашей жизни.

Близнецы

В первые дни новой недели Близнецам следует постараться не попадать в ситуации, чреватые нервными потрясениями или даже стрессом, ведь на дерганного человека вряд ли обратит внимание представитель противоположного пола.

Рак

Ракам в конце недели можно будет потратить немножко больше денег, чем они планировали, ведь на протяжении всей недели они смогут неплохо подзаработать. Помимо основной работы успех также ждет и других, связанных с финансами делах.

Лев

Трудна неделя для Львов. Представителям данного знака постоянно не будет хватать времени, чтобы успеть все сделать. При этом завалы будут возникать как на работе, так и дома.

Дева

Девам на этой неделе не стоит заводить романтические отношения, и уж тем более не стоит начинать встречаться с кем-то с работы. Не следует также многого обещать, но если уж слово было дано, то следует сделать все, чтобы выполнить обещанное.

Весы

Чтобы избежать травм, Весам следует быть осторожными до предела, но не впадая в паранойю. Следует также иметь пути отхода на случай, если вы окажетесь втянуты в чужие выяснения отношений и прочие баталии.

Скорпион

Нахватавшись множество мелких поручений и других дел, Скорпионы рискуют ничего не сделать, поскольку им попросту не хватит времени. Поэтому не следует брать на себя много дел, правда, придется отдать все силы на выполнение уже взятых поручений.

Стрелец

Начать работать в команде никогда не поздно, Стрелец. Особенно, если это поможет решить проблемы на работе. В остальном же звезды рекомендуют сменить окружающую обстановку – заняться мелким ремонтом, переставить мебель и так далее.

Козерог

Звезды советуют Козерогам разрешить на этой неделе давно мучивший их вопрос и поставить в этой длинной истории логическую точку. Также Козерогам пойдет на пользу отдых от рутинных дел и занятий.

Водолей

От усталости Водолеев на этой неделе будут спасать вечера, проведенные в кругу друзей или интересных людей. А устать им будет от чего, ведь впереди у Водолеев новые дела, обязанности и проблемы.

Рыбы

Потерявшим почву под ногами Рыбам следует помнить, что это состояние было вызвано сильными нервными переживаниями. Следует успокоиться, ведь тогда неделя не доставит особых хлопот, и может даже стать приятной в некоторых отношениях.

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