В Инсаре сгорела легковушка

В Инсаре произошел пожар, который уничтожил легковой автомобиль.
Днём 15 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Фролова. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №30, расположенного по указанному адресу, горит легковой автомобиль марки ВАЗ-2109.
Пламя полностью уничтожило транспортное средство.
Какая-либо информация о пострадавших в результате данного пожара не поступала.
Причина возгорания транспортного средства устанавливается.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru