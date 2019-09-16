В Мордовии полицейские отчитались о результатах работы по взысканию штрафов

Сотрудники ГУ МВД РФ по Мордовии отчитались о результатах работы по взысканию административных штрафов в период с января по август нынешнего года.

На протяжении восьми первых месяцев текущего года в Мордовии было наложено штрафов за различные административные правонарушения на общую сумму 5,59 млн рублей, из них взыскано 4,33 млн рублей, что составляет 77,5%.

Всего за отчетный период в регионе было составлено 1642 протокола об административных правонарушениях.

К 238 правонарушителям был применен административный арест от 1 до 10 суток каждому, 115 правонарушителям были назначены обязательные работы общим сроком 2745 часов, в отношении остальных правонарушителей были применены меры наказания в виде штрафов на общую сумму 960 тыс. рублей.

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Источник: 13.мвд.рф