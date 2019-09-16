В Мордовии представители ГИБДД провели занятие с сотрудниками исправительных учреждений

С сотрудниками лечебного исправительного учреждения №3 и лечебно-профилактического учреждения №21 УФСИН РФ по Мордовии были проведены занятия по соблюдению ПДД.

Указанное занятие провели начальник ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский», майор полиции Олег Елисейкин и инспектор ОГИБДД ММО МВД России «Темниковский», старший лейтенант полиции Татьяна Глухова.

До сотрудников была доведена информация о складывающейся на территории республики ситуации с детским травматизмом. С начала нынешнего года в Мордовии было зарегистрировано 64 дорожно-транспортных происшествия с участием детей и подростков, в результате которых 1 ребенок погиб и 73 получили различные травмы.

Кроме того, было просмотрено два видеоролика.

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Источник: 13.fsin.su