В Рузаевке сотрудники ГИБДД проводят мероприятия с детьми

В Рузаевке сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по дорожной грамотности с детьми.

В рамках мероприятия «Пешеходный переход» сотрудники Госавтоинспекции вместе с воспитателями структурного подразделения «Детский сад №10 комбинированного вида» провели профилактические мероприятия.

В подготовительной группе «Солнышко» на занятии дети освежили знания о безопасном поведении на улице, правилах перехода проезжей части. Ребята из подготовительной группы «Незнайка» вышли на одну из оживленных улиц города для проведения акции «Пешеход на переход». Дети призывали пешеходов быть внимательными и осторожными, а также раздавали им памятки соответствующего содержания.

В рамках профилактической акции «Юный пешеход» отряд ЮИД МБОУ «СОШ №9» провел урок для первоклассников. Школьникам были разъяснены правила поведения вблизи проезжей части, наиболее часто встречающиеся опасные дорожные ситуации и важность перехода дороги только по пешеходному переходу.

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Источник: 13.мвд.рф