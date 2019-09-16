В Саранске пройдет семинар для предпринимателей

В администрации Саранска 19 сентября пройдет семинар для предпринимателей.

Начнется указанное мероприятие в 15:00. В рамках семинара будут рассмотрены правила проведения контрольно-надзорных процедур "Роспотребнадзора" в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. Отдельное внимание будет уделено изменениям в законодательстве по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Регистрация участников семинара осуществляется по телефону: 47-65-57.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru