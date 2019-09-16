Воспитатели детских садов Саранска приняли участие в работе дискуссионной площадки

В Саранске была организована дискуссионная площадка для старших воспитателей дошкольных образовательных организаций города.

Дискуссионная площадка была организована на базе МДОУ «Детский сад №85 комбинированного вида».

В работе дискуссионной площадки приняли участие старшие воспитатели муниципальных дошкольных образовательных организаций, директор МУ «Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии» Бурдина Б.Ю., начальник отдела дошкольного воспитания МУ «Информационно-методического центра» Богатова Ю.А., методист отдела дошкольного воспитания МУ «Информационно-методического центра» Гамаюнова К.С.

Были подведены итоги работы дошкольных организаций за 2018-2019 учебный год и определены основные задачи на новый учебный год с целью повышения качества дошкольного образования. Педагогами был представлен опыт работы по организации речевого развития, формированию здорового образа жизни и дошкольной подготовки детей.

В ходе работы дискуссионной площадки были определены главные ресурсы повышения качества дошкольного образования, среди которых внедрение инновационных педагогических технологий в образовательный процесс, повышение профессионального роста педагогов, совершенствование образовательной среды, эффективная реализация модели психолого-педагогического сопровождения детей дошкольного возраста в условиях детского сада.

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Источник: adm-saransk.ru