В Саранске загорелся цех

В Саранске произошло возгорание цеха.

Вечером 15 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на территории Пролетарского района города. На улице Строительной загорелся цех.

Огонь повредил кровлю цеха на площади 30 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru