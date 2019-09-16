В Мордовии прокуратура проверила исполнение пенсионного законодательства

В Мордовии сотрудники прокуратуры провели проверку в сфере исполнения пенсионного законодательства.

В ходе проведения указанной проверки представители ведомства выявили факты фальсификации заявлений и иных документов о переводе пенсионных накоплений граждан в негосударственные пенсионные фонды, расположенные за пределами Мордовии.

Также были выявлены нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также факты представления работниками пенсионного фонда недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.

По результатам проверки было внесено 6 представлений, возбуждено 2 дела об административном правонарушении и направлено 11 материалов для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.

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Источник: prokrm.ru