В Рузаевском районе горел жилой дом

В Рузаевском районе произошло возгорание жилого дома.

Происшествие произошло вечером 15 сентября в селе Левжа. На одной из улиц указанного населенного пункта загорелся жилой дом. Огонь повредил кровлю постройки на площади 150 квадратных метров.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Причина возгорания жилого дома в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru