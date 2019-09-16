В Саранске 33-летнего мужчину осудили за повреждение чужого автомобиля

В Саранске суд вынес приговор в отношении 33-летнего мужчины, обвиняемого в повреждении чужого автомобиля.

Вечером 23 сентября прошлого года 33-летний гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, принялся ногами наносить удары по кузову чужого автомобиля марки «Тойота», припаркованного возле дома, расположенного по адресу – улица Короленко. Затем преступник, используя металлическую отвертку, повредил лакокрасочное покрытие машины, а также поцарапал стекло правой фары, стекло задней левой двери и лобовое стекло. После этого злоумышленник проткнул переднюю и заднюю левые шины. Затем мужчина покинул место происшествия.

Ранее у преступника уже были проблемы с законом.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 2 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru