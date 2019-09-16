Житель Кадошкино украл деньги у своего знакомого

В Кадошкино сотрудниками правоохранительных органов был задержан мужчина, который подозревается в краже денег у своего знакомого.

Недавно в полицию обратился 47-летний житель Кадошкино, который сообщил о том, что из салона принадлежащего ему автомобиля марки ВАЗ-21043 были похищены денежные средства в сумме 14 тыс. рублей.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан знакомый заявителя. Последний признал свою вину. Выяснилось, что за несколько часов до кражи денег подозреваемый распивал алкогольные напитки вместе с пострадавшим.

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Источник: 13.мвд.рф