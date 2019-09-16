В Саранске безработного мужчину осудили за кражу туалетной воды и колбасы

В Саранске суд вынес приговор в отношении 33-летнего безработного мужчины, обвиняемого в краже туалетной воды и колбасы из магазина.

27 декабря прошлого года 33-летний безработный гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, находился в магазине, расположенном на территории Октябрьского района города. Мужчина взял со стеллажа три флакона туалетной воды и колбасную нарезку. Товары гражданин положил во внутренний карман своей куртки. Затем мужчина, не заплатив за продукцию, прошел через кассовую зону и направился к выходу из магазина. Когда преступник проходил через специально оборудованные ворота, сработал сигнал, свидетельствующий о выносе товара. Работница магазина попросила мужчину остановиться. Последний, проигнорировав указанную просьбу, убежал.

Решением Октябрьского районного суда Саранска в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: oktyabrsky.mor.sudrf.ru