В Мордовии сельские жители смогут получить ипотеку под 3% годовых

В следующем году Мордовия станет участницей программы комплексного развития сельских территорий.

Указанная программа предусматривает предоставление ипотеки под 3% годовых с минимальным первоначальным взносом для жителей сельской местности.

Глава Мордовии Владимир Волков сообщил, что в регионе уже началась подготовка к глобальной индивидуальной застройке.

Кроме того, Владимир Волков отметил, что сельские жители и горожане, которые связывают свою жизнь с селом, смогут брать ипотечные кредиты до 3 млн рублей на 25 лет.

По информации «Известий Мордовии».

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