В Саранске проведут конкурс рисунков на асфальте

В Саранске 17 сентября пройдет конкурс рисунков на асфальте.

Парк имени А. С. Пушкина станет местом проведения указанного мероприятия. Организатором рассматриваемого конкурса является оргкомитет фестиваля энергосбережения под названием «Вместе ярче».

Участниками конкурса могут стать ученики 1-3 классов школ Саранска. Авторы лучших работ будут награждены подарками.

Кроме того, программа мероприятия включает в себя викторины и задачки на тему энергосбережения, игры и развлечения для гостей парка.

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать, позвонив по следующим телефонным номерам: 39-16-58; 39-16-59.

По информации «Известий Мордовии».

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