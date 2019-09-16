В Саранске проводятся мероприятия по профилактике пожарной безопасности

В Ленинском районе Саранска проводятся мероприятия по профилактике пожарной безопасности.

На прошлой неделе сотрудниками администрации Ленинского района Саранска совместно с представителями МЧС и полиции был проведен обход частных домовладений.

В ходе профилактических мероприятий была проведена разъяснительная беседа о недопустимости сжигания мусора, листвы, обрезков деревьев, кустарников и прочих отходов на участке собственного домовладения и прилегающей к нему территории, а также о возможных штрафных санкциях в случае зафиксированного факта несоблюдения пожарной безопасности.

По информации пресс-службы администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru