В Дубенках произошло ДТП со смертельным исходом

В Дубенках произошло ДТП, в результате которого погиб 31-летний мужчина.

Указанное происшествие произошло вечером 14 сентября на улице Бровцева. По предварительной информации, 31-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Приора», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки ВАЗ-2111.

От полученных телесных повреждений водитель «Приоры» скончался. 20-летний попутчик погибшего и 33-летняя женщина, управлявшая ВАЗом, были госпитализированы.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

Также читайте о том, что в Большеберезниковском районе в результате ДТП пострадал человек.

Источник: vk.com/pro_10tvrm