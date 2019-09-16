В Саранске в результате ДТП пострадала 2-летняя девочка

В Саранске произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадала 2-летняя девочка.

Происшествие произошло утром 13 сентября возле дома №47, расположенного по адресу – улица Рабочая. По предварительной информации, 23-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Хендай», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении автомобилю марки ВАЗ, вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Пострадала 2-летняя пассажирка ВАЗа. Девочка доставлялась в ГБУЗ РМ ДРБ. После оказания необходимой медицинской помощи ребенок был отпущен домой.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm