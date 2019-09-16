В Саранске столкнулись внедорожник и грузовик

В Саранске произошло ДТП с участием внедорожника и грузового автомобиля, в результате которого пострадали два человека.

ДТП произошло вечером 14 сентября на 194-м километре дороги, пролегающей между Саранском и федеральной трассой М-5 «Урал». 50-летний гражданин, находившийся за рулем внедорожника марки «Шевроле-Нива», выехал на встречную полосу и врезался в грузовик марки МАЗ. После соударения первое транспортное средство опрокинулось в кювет.

Водитель внедорожника и его 38-летний пассажир были доставлены в МРКБ №4.

По информации, опубликованной в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm