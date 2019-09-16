В Чамзинке опрокинулась иномарка

В Чамзинке произошло ДТП с участием иномарки.

Вечером 13 сентября 42-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Хонда», во время движения по улице Пролетарской из-за невнимательности потерял контроль над управлением, по причине чего транспортное средство опрокинулось в кювет.

Водитель иномарки получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в ГБУЗ «Комсомольская МБ».

По информации, которая была размещена в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm