В Большеберезниковском районе в ДТП пострадал 28-летний автомобилист

В Большеберезниковском районе произошло ДТП, в результате которого пострадал 28-летний автомобилист.

Происшествие произошло днём 15 сентября на 51-м километре дороги, соединяющей Саранск, Большие Березники и Дубенки. По предварительной информации, 39-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Калина», по причине превышения скорости не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в автомобиль марки ВАЗ-2107, который поворачивал налево.

28-летний водитель ВАЗа был госпитализирован в «Комсомольскую МБ».

Известно, что у виновника аварии нет водительского удостоверения.

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Источник: гибдд.рф