В Саранске 28-летний водитель легковушки сбил 21-летнего пешехода

В Саранске 21-летний молодой человек попал под колёса легкового автомобиля.
ДТП произошло вечером 15 сентября в Ленинском районе города. На улице Полежаева 28-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», во время движения задним ходом совершил наезд на 21-летнего пешехода.
Пострадавший получил телесные повреждения. Молодой человек доставлялся в ГБУЗ РМ РКБ №4. После оказания необходимой медицинской помощи парень был отпущен домой.
В отношении водителя легковушки был составлен административный материал.
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Источник: гибдд.рф