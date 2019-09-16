В Саранске 28-летний водитель легковушки сбил 21-летнего пешехода

В Саранске 21-летний молодой человек попал под колёса легкового автомобиля.

ДТП произошло вечером 15 сентября в Ленинском районе города. На улице Полежаева 28-летний парень, находившийся за рулем автомобиля марки «Лада-Гранта», во время движения задним ходом совершил наезд на 21-летнего пешехода.

Пострадавший получил телесные повреждения. Молодой человек доставлялся в ГБУЗ РМ РКБ №4. После оказания необходимой медицинской помощи парень был отпущен домой.

В отношении водителя легковушки был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф