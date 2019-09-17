В Торбеево горела иномарка

В Торбеево произошло возгорание иномарки.

В ночь на 16 сентября на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Спортивной. Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили, что возле дома №3, расположенного по указанному адресу, горит автомобиль марки «Лексус» 2004 года выпуска. Площадь распространения пламени составляла 0,5 кв. м.

Пожарным удалось отстоять транспортное средство.

В результате данного пожара, по предварительной информации, никто не пострадал.

Причина возгорания транспортного средства в настоящее время устанавливается.

По информации, опубликованной пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Инсаре сгорел автомобиль.

Источник: 13.mchs.gov.ru