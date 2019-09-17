В Чамзинском районе пьяная потасовка закончилась убийством

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении местного жителя, который во время пьяной ссоры по неосторожности убил своего знакомого.

28 июня нынешнего года злоумышленник в компании своего знакомого распивал алкогольные напитки. Мужчины не сошлись во мнении по поводу одного из вопросов, обсуждаемых в рамках пьяной беседы, вследствие чего пострадавший ударил осужденного. Преступник нанес ответный удар, в результате чего его знакомый упал на кровать, ударившись головой. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Решением суда в отношении преступника была избрана мера наказания в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: chamzinsky.mor.sudrf.ru