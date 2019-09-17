Полицейские изъяли синтетические наркотики у безработного жителя Саранска

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли синтетические наркотики у безработного жителя Саранска.
В ночное время суток на территории села Большая Елховка Лямбирского района стражами порядка был задержан безработный житель Саранска 1983 года рождения, в ходе личного досмотра которого были обнаружены и конфискованы синтетические наркотики массой 0,31 г. Мужчина заявил, что приобрел запрещенные вещества для личного употребления.
В отношении жителя Саранска было возбуждено уголовное дело.
По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: 13.мвд.рф