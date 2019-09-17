В Рузаевке прошла акция «Осторожно, пешеход»

Члены отряда ЮИД МБОУ «СОШ №8» города Рузаевка совместно с инспекторами ДПС ОГИБДД ОМВД РФ по Рузаевскому району провели профилактическую акцию под названием «Осторожно, пешеход».

Целью указанного мероприятия стало привлечение внимания участников дорожного движения к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма.

Вместе с инспекторами ДПС члены отряда ЮИД несли службу возле школы, расположенной по адресу - улица Петрова. Школьники призывали водителей пропускать пешеходов, соблюдать скоростной режим и не нарушать ПДД

Также юные стражи порядка обратились с призывом к детям о переходе дороги только по пешеходным переходам и обязательном использовании световозвращающих элементов на верхней одежде, сумках и портфелях.

Кроме того, школьники напомнили об опасности использования телефонов, плееров и других электронных устройств во время пересечения проезжей части и управления транспортным средством.

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Источник: 13.мвд.рф