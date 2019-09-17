Интернет-мошенник ограбил 42-летнюю жительницу Саранска

В Саранске 42-летняя местная жительница, решившая приобрести смарт-браслет, была ограблена неизвестным интернет-мошенником.

Недавно 42-летняя жительница Саранска обнаружила в одной из популярных социальных сетей объявление о продаже смарт-браслета. Горожанка связалась с администратором сообщества, в котором была размещена указанная публикация, и договорилась о покупке товара. В назначенный день женщина пришла в почтовое отделение, дабы забрать посылку от продавца, за которую она заплатила более 4 тыс. рублей. Придя домой, горожанка обнаружила, что вместо смарт-браслета ей были присланы электронные часы стоимостью около 200 рублей. Женщина попыталась выйти на связь с администратором упомянутого сообщества, но его страница оказалась заблокированной.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе пьяная потасовка закончилась убийством.

Источник: 13.мвд.рф