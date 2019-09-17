Житель Рузаевки пытался перебросить на территорию колонии несколько мобильных телефонов

В исправительной колонии №18 УФСИН РФ по Мордовии была предотвращена попытка доставки запрещенных предметов.

Сотрудниками указанного исправительного учреждения на прилегающей к колонии территории был задержан житель Рузаевки, который пытался перебросить 6 мобильных телефонов и 1 сим-карту.

Был составлен протокол об административном правонарушении.

По информации, которая была опубликована пресс-службой УФСИН РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su