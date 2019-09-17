В одной из колоний Мордовии состоялась премьера моноспектакля

В исправительной колонии №13 УФСИН РФ по Мордовии состоялась премьера театральной постановки под названием «Контрабас».

Сценарий был написан по произведению немецкого драматурга и сценариста Патрика Зюскинда, которому в этом году исполнилось 70 лет.

Единственной актрисой, занятой в данном спектакле, стала Валентина Карташева. Девушка призналась, что в её жизни эта постановка стала первой работой, требующей существенных эмоциональных затрат.

В постановке была использована музыка Р. Вагнера, И. Брамса, А. Моцарта, А. Рахова.

Пьеса посвящена жизненной трагедии так называемого маленького человека. Ключевыми темами стали одиночество и отсутствие любви.

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Источник: 13.fsin.su