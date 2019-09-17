В Саранске растет уровень преступности

В Саранске наблюдается рост уровня преступности.

Увеличение количества преступлений по результатам восьми первых месяцев нынешнего года наблюдается во всех районах города. В Ленинском районе количество противоправных деяний за отчетный период увеличилось с 852 до 1074, Октябрьском — с 771 до 910, Пролетарском — с 670 до 789.

На 0,2% выросло количество преступлений в общественных местах, в жилом секторе — на 36,8%. Число правонарушений, совершенных на улицах, сократилось на 2,3%.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru