В Саранске ввели в эксплуатацию проблемный дом

В Саранске был сдан в эксплуатацию проблемный дом.

Указанная постройка расположена на улице Псковской. Министерство строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии и страховая компания смогли найти финансирование и не допустить появления обманутых дольщиков.

Первый заместитель министра строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии Сергей Пронькин заявил, что страховая компания в данном случае фактически выступила в роли инвестора, профинансировав завершение строительства дома. Такой же механизм был применен и для многоэтажки, расположенной на улице Севастопольской, которая будет введена в эксплуатацию в ближайшее время.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Мордовии за 7 лет построили 59 детсадов.