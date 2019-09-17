В Мордовии двух сотрудников ГИБДД осудили за избиение мужчины

В Атяшевском районе суд вынес приговор в отношении сотрудников ГИБДД, которые избили мужчину.

Вечером 31 марта прошлого года два инспектора ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» в одной из деревень Атяшевского района жестоко избили местного жителя из-за того, что последний, по их мнению, вел себя с ними, не проявляя должного уважения.

Решением суда каждому из инспекторов была назначена мера наказания в виде 4 лет лишения свободы условно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru