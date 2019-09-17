В Саранске несколько многоквартирных домов останутся без холодной воды

В северо-западной части Саранска будет временно отключено холодное водоснабжение.

В период с 22:00 18 сентября до 06:00 19 сентября холодное водоснабжение будет отсутствовать в многоквартирных домах, расположенных по следующим адресам: Лямбирское шоссе, д. 5, 5/1, 7, 7а, 11,13, 19, 21, 23, 25; ул. Солнечная, д. 3, 5, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 9/1, 9/2, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 13, 15, 15а, 17, 25/1, 27/1.

Причиной отключения холодной воды является аварийным ремонт участка водовода.

«Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.

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Источник: adm-saransk.ru