В Мордовии от гриппа привили почти 95 тысяч человек

В Мордовии идет иммунизация населения против гриппа.

Управление "Роспотребнадзора" по Мордовии сообщает, что в настоящее время привито 94 624 жителя региона, что составляет 11,9% от общей численности населения республики. Было реализовано 53,9% от поступившей вакцины.

В период с 26 августа по 15 сентября текущего года в Мордовии было обследовано 220 человек, положительные результаты получены у 15 больных (6,82% от числа обследованных граждан).

Госпитальная база в районах Мордовии и Саранске располагает необходимыми возможностями для лечения всех больных с тяжелыми и среднетяжелыми формами заболевания гриппом и ОРВИ.

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Источник: 13.rospotrebnadzor.ru