В Саранске скоро откроется выставка «Закулисье»

В Саранске пройдет выставка под названием «Закулисье».

Галерея, расположенная по адресу – улица Советская, примет в своих стенах экспозицию, собравшую произведения скульпторов, живописцев, графиков, имеющие непосредственное отношение к театральному искусству, а также работы художников-сценографов.

Жители Саранска смогут увидеть эскизы костюмов и декораций к спектаклям, созданные Николаем Рачковым и Юрием Базеевым.

Также будут продемонстрированы портреты ведущих мастеров музыкального и драматического искусства, написанные Александром Коровиным, Евгением Ноздриным и Маратом Шаниным. Кроме того, будут показаны скульптуры Степана Эрьзи, Николая Никогосяна и Эльзы Пак.

Откроется выставка в 17:00 19 сентября. Жители Саранска смогут ознакомиться с экспозицией до 20 октября.

По информации «Известий Мордовии».

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